شركة موزيلا الأمريكية تطلق الإصدار 76 الجديد من متصفح فايرفوكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة موزيلا الأمريكية الإصدار 76 الجديد من متصفح فايرفوكس الشهير الذي يتضمن العديد من التحسينات لحماية الحسابات وكلمات المرور ومعالجة الصوت الأكثر تعقيدا.



وقامت موزيلا في فايرفوكس 76 الجديد بتحسين مدير كلمة المرور Lockwise قليلا؛ حيث يتم تنبيه المستخدم مباشرة، عندما يتم تسريب البيانات من مواقع الويب إذا اعتمد المستخدم على نفس كلمة المرور لعدة حسابات على الويب.

وإذا ظهر أحد الحسابات في تسريب البيانات، فإن وظيفة Lockwise تطلب تغيير كلمة المرور، ويمكن التعرف على حساب الويب، الذي تعرض للاختراق، عن طريق أيقونة المفتاح.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاعتماد على وظيفة Lockwise لإنشاء كلمات مرور آمنة ومعقدة لمواقع الويب وتخزينها في المتصفح مباشرة،

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ويتطلب متصفح فايرفوكس حاليا في الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وأجهزة الماك إدخال بيانات التسجيل في نظام التشغيل، قبل إمكانية الاطلاع على قائمة كلمات المرور المخزنة في المتصفح.

وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك فيمكن تحديد كلمة مرور رئيسية في المتصفح مباشرة، والتي تؤمن إمكانية الوصول إلى قائمة كلمات المرور بنفس الطريقة.

وفي ظل تفشي وباء كورونا وتزايد الاعتماد على منصة الفيديو Zoom وغيرها من أدوات مؤتمرات الفيديو، فإن إصدار فايرفوكس الجديد يدعم معالجة الصوت الأكثر تعقيدا، وبالتالي فإنه يمكن استعمال خدمات الويب، التي توفر الواقع الافتراضي وألعاب الويب أو برامج مؤتمرات الفيديو، في المتصفح مباشرة، ولا يحتاج المستخدم إلى تثبيت أية برامج إضافية على الحاسوب.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة موزيلا بتحسين وظيفة صورة داخل صورة؛ حيث يمكن تحرير مقاطع الفيديو من موقع الويب، وإظهارها كنافذة عائمة في مجال رؤية المستخدم، ويطلق على هذه الوظيفة اسم "تعدد المهام"، كما يمكن عرض مقطع الفيديو على كامل الشاشة من خلال النقر المزدوج، ومن خلال نقرة مزدوجة أخرى تعود النفاذة العائمة مرة أخرى.