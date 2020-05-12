إصدار جديد من تطبيق جوجل Lens

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن طرح الإصدار الجديد من تطبيقها Lens الشهير لأجهزة الهاتف المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس".



ويوفر التحديث المزيد من الوظائف إلى جانب الوظيفة الأساسية، والتي تتمثل في التعرف على نصوص المستندات أو المدونة بخط اليد على قصاصات الورق وحفظها على الهاتف الذكي.

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وعند تعرف تطبيق Lens على النص بواسطة كاميرا الهاتف الذكي، فإنه يمكن نقل هذا النص إلى الحاسوب عن طريق تحديد الخيار نسخ إلى الحاسوب " copy to computer"، ولكن يجب تسجيل دخول الحاسوب في متصفح جوجل كروم، حتى تعمل هذه الوظيفة الجديدة، علاوة على أنه يجب تسجيل دخول كلا الجهازين بنفس حساب جوجل، ويحتاج الحاسوب إلى تثبيت أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم.

ويتضمن إصدار جوجل Lens الجديد الكثير من الوظائف المفيدة، مثل ترجمة النصوص إلى أكثر من 100 لغة، وذلك من خلال توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى النص المراد ترجمته،

كما تتوافر إمكانية قراءة الكلمات الأجنبية الصعبة بشكل اختياري، علاوة على أن إمكانية البحث المدمجة لم تعد تقتصر على الكلمات الفردية فقط، بل يمكن أيضا إجراء عمليات البحث بواسطة العبارات الكاملة بواسطة بحث جوجل المدمج.