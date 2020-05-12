جليك: سنعتبر مليشيا حفتر هدفا مشروعا حال استهدفت بعثاتنا بليبيا

أنقرة/الخليج 365

حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك ، أن أنقرة ستعتبر مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر هدفا مشروعا إذا استهدفت بعثات تركيا في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك بمقر الحزب إثر اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية الحاكم.

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وقال جليك: "إذا استهدفت مليشيا حفتر بعثاتنا في ليبيا بأي شكل فسنعتبرها هدفا مشروعا".

كما تطرق جليك إلى الشأن السوري، حيث لفت إلى أهمية وقف اطلاق النار في إدلب للمضي قدما في المسار السياسي بسوريا.

وقال: "إذا استمرت أعمال اللجنة الدستورية في سوريا فإن وقف إطلاق النار الدائم في إدلب سيكون له المساهمة الكبرى في ذلك".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.