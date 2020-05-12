ليبيا.. مقتل امرأة مسنة إثر قصف مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قتلت امرأة مسنة وأصيب مدنيان، الثلاثاء، بقذائف أطلقتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على منطقة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المستشار الإعلامي بوزارة الصحة الليبية، أمين الهاشمي، للأناضول، إن مليشيات حفتر أطلقت مجموعة قذائف على منطقة الهضبة جنوبي طرابلس.

وأضاف الهاشمي أن "القصف تسبب في وفاة امرأة مسنة وإصابة اثنين أحدهما حالته خطيرة".

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والإثنين، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة "الهجمات التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين" في طرابلس، وكذلك مطار معيتيقة الدولي، مجددا الدعوة لهدنة في رمضان.

والسبت، قصفت ميليشيات حفتر، مطار معيتيقة وأحياء سكنية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات وإلحاق أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.