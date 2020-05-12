وصول 25 بحارا إلى تونس بعد الإفراج عنهم من ليبيا

صفاقس(تونس)/بسام بن ضو/الخليج 365

وصل 25 بحارا تونسيا إلى ميناء محافظة صفاقس، ظهر الثلاثاء، غداة الإفراج عنهم، بعدما تم احتجازهم لمدة أسبوع في ميناء الزاوية الليبي.

وفي 5 مايو/آيار الجاري، احتجز خفر السواحل الليبي مركبي صيد تونسيين وعلى متنهما 25، بحجة اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، قبل أن يتم الإفراج عنهم الإثنين.

وقال عبد الرزاق كريشان، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري التونسي (نقابة المزارعين) بصفاقس، للأناضول، إن "البحارة وصلوا على متن المركبين المحتجزين الريان والحكيم إلى ميناء صفاقس ظهر اليوم".



Advertisements

وأضاف: "تمت عملية الإفراج دون دفع أي مبلغ مالي مع تعهد البحارة بالالتزام بالقوانين التي تنضم الصيد وبالأعراف التي تحكم علاقات الجوار".

وأكد كريشان أن جلّ البحارة في صحة جيدة وسيخضعون للحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وتابع: "نطالب بتوفير الحماية الأمنية أو العسكرية للبحارة لتجنب كل المخاطر و من بينها الاختطاف".

من جانبه، قال الهادي بن صالح، وهو أحد البحارة الذين احتجزوا في ليبيا، للأناضول، إنهم تلقوا "معاملة إنسانية وحسنة طيلة فترة الاحتجاز".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.