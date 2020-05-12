تونس.. حكم أولى بسجن مرشح رئاسي سابق 5 سنوات

يسرى ونّاس/ الخليج 365

قضت محكمة تونسية، بسجن المرشح الرئاسي السابق رجل الأعمال ياسين الشنوفي، 5 سنوات، إثر إدانته بفساد مالي وغسيل أموال.

وقال محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الإبتدائية، للأناضول، إن "المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي أصدرت قبل أيام، حكما حضوريا على الشنوفي بالسجن لمدة 5 سنوات".

وأوضح الدالي الثلاثاء، أن المحكمة ذاتها قضت بغرامة ضد الشنوفي قدرها 9 ملايين دينار تونسي (نحو 3 ملايين دولار)، إضافة إلى فرض مراقبة عليه لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة الحكم.

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ويعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن عليه، وفق القانون التونسي.

وياسين الشنوفي رجل أعمال شهير، وسبق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

وفي عام 2017 أوقفت السلطات التونسية، 10 رجال أعمال بارزين، بينهم الشنوفي، على خلفية عدة اتهامات، بينها "فساد مالي، وتهريب، ومساس بأمن الدولة".

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