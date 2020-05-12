يسرى ونّاس/ الخليج 365
قضت محكمة تونسية، بسجن المرشح الرئاسي السابق رجل الأعمال ياسين الشنوفي، 5 سنوات، إثر إدانته بفساد مالي وغسيل أموال.
وقال محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الإبتدائية، للأناضول، إن "المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي أصدرت قبل أيام، حكما حضوريا على الشنوفي بالسجن لمدة 5 سنوات".
وأوضح الدالي الثلاثاء، أن المحكمة ذاتها قضت بغرامة ضد الشنوفي قدرها 9 ملايين دينار تونسي (نحو 3 ملايين دولار)، إضافة إلى فرض مراقبة عليه لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة الحكم.
ويعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن عليه، وفق القانون التونسي.
وياسين الشنوفي رجل أعمال شهير، وسبق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وفي عام 2017 أوقفت السلطات التونسية، 10 رجال أعمال بارزين، بينهم الشنوفي، على خلفية عدة اتهامات، بينها "فساد مالي، وتهريب، ومساس بأمن الدولة".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. حكم أولى بسجن مرشح رئاسي سابق 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.