كورونا.. لبنان يقرر حجرا صحيا شاملا والجزائر تمدد

الجزائر، بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

- لبنان أعلن بدء سريان القرار لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء الأربعاء

- الجزائر يمدد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية بدءا من الجمعة

أعلن لبنان الثلاثاء، فرض حجر صحي شامل لمدة 4 أيام، فيما أعلنت الجزائر تمديد الحجر الصحي 15 يوما إضافية، في إطار تدابير مجابهة فيروس كورونا.

ففي لبنان، أصدر مجلس الوزراء، قراراً بالإغلاق الكامل (حجر صحي شامل) لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء، وحتى صباح الإثنين المقبلين، في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس.

وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية، عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء عقدت في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت، أن وزير الداخلية محمد فهمي سيصدر بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية تمديد التعبئة العامة في البلاد المتواصلة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 24 مايو/ أيار الجاري.

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وشملت التعبئة العامة وقف الصلاة في دور العبادة، وإغلاقا تاما للأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجوال ليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وحتى الثلاثاء، سجل لبنان 870 إصابة بالوباء، فيما استقرت الوفيات عند 26، وتعافى 234.

وفي الجزائر، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إعلانه تمديد الحجر الصحي بالبلاد لمدة 15 يوما إضافية.

وأضاف جراد، في تصريحات إعلامية بمناسبة زيارة أجراها إلى ولاية وهران شمال غربي البلاد: "باستشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قررت الحكومة تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية، ابتداء من يوم 15 مايو (أيار) الجاري".

وحتى الاثنين، سجلت الجزائر 5 آلاف و891 إصابة بالوباء، توفي منهم 507، وتعافى ألفان و841.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.