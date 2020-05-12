شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. 4 أهداف لمبادرة إلزام الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن هناك 4 أهداف من مبادرة إلزام الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد “البرنامج” في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” أن هذه الأهداف تتمثل في: (مكافحة التستر التجاري- تقنين التداولات النقدية وتنظيم التعاملات المالية- الحد من خروج الأموال بطرق غير مشروعة – رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيد).

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وأشار “البرنامج” إلى أنه بحلول شهر أغسطس المقبل سوف تكون جميع الأنشطة التجارية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.