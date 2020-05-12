بالانفوجراف.. 4 أهداف لمبادرة إلزام الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن هناك 4 أهداف من مبادرة إلزام الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد “البرنامج” في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” أن هذه الأهداف تتمثل في: (مكافحة التستر التجاري- تقنين التداولات النقدية وتنظيم التعاملات المالية- الحد من خروج الأموال بطرق غير مشروعة – رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيد).
وأشار “البرنامج” إلى أنه بحلول شهر أغسطس المقبل سوف تكون جميع الأنشطة التجارية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
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