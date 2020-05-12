جيجز: فيرجسون ضرب بيكهام بالحذاء!

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة :ضمياء فالح

كشف ريان جيجز نجم اليونايتد السابق عن عمق توتر العلاقة بين نجم الفريق السابق ديفيد بيكهام ومدربه سير أليكس فيرجسون، قبل بيعه لريال مدريد في 2003، وكان فيرجسون ألقى بالحذاء على بيكهام في غرفة الملابس بعد الخسارة من أرسنال 2- صفر في الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد على ملعب أولد ترافورد، وتركت ضربة الحذاء أثراً على عين بيكهام اليمنى وجاء في اليوم التالي وهو يضع «بلاستر» على الكدمة وعلق جيجز: «أعتقد أن الشجار بينهما كان يدور غالباً عن الكرة، بيكهام كان يجادل فيرجسون أسبوعياً وبدا أن الوقت قد حان لينفصلا».

وفيرجسون كتب في سيرته عن الحادثة: «كان بيكهام على بعد 12 قدماً مني وبيننا صف من الأحذية على الأرض، ديفيد تذمر من انتقاداتي وأنا تحركت باتجاهه وأثناء اقترابي منه طارت فردة حذاء على وجهه، بالطبع شعر بالغضب ونهض ليواجهني لكن اللاعبين قالوا له «كفى، اجلس». قلت له «أنت خذلت فريقك ويمكنك أن تجادل من هنا للصباح». في اليوم التالي كانت الحادثة في الصحف وركزوا على عين بيكهام وفي ذلك اليوم ذهبت للإدارة وقلت لهم إن اللاعب يجب أن يرحل»، وأكد فيرجسون أن أداء بيكهام تراجع في أيامه الأخيرة بالفريق بسبب شائعات انتقاله لريال مدريد وأضاف: «انخفض مستواه كثيراً عما كان عليه»، وشارك بيكهام من الدكة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين لكنهما لم يكونا كافيين وخسر اليونايتد 4-3 بمجموع الذهاب والإياب.