بطاقة حمراء من البلدية لروميرو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوهد المهاجم النيجيري أوديون ايجالو، المعار من شنغهاي شينهوا الصيني وهو يتمرن بكامل زي اليونايتد في حديقة عامة في شيشير، ليؤكد رغبته في مواصلة التجربة التي تنتهي رسمياً نهاية الشهر الجاري وسط أنباء عن استعداده لاقتطاع أجره من أجل تمديد بقائه، والحارس الأرجنتيني رقم 2 سيرجيو روميرو حصل من جهته على بطاقة حمراء من البلدية بعد شكوى جيرانه من إقامته بيت ألعاب كبير (20 ألف استرليني مثل الذي يقام في الحدائق العامة ) لابنتيه في الحديقة دون تصريح مسبق.

وقال أحد جيران الحارس:«هذا البناء الضخم يناسب الأماكن التجارية وليس حياً هادئاً»، وأمضى روميرو أسبوعين في فندق بالعاصمة الأرجنتينية بوينيس آيريس قبل لحاقه بالعائلة ثم عاد لإنجلترا مطلع الشهر الجاري، وفكر في تسلية أطفاله لكنه نسي على ما يبدو مراعاة جيرانه.