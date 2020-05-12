شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عراقي يتعافى من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تماثل المدرب العراقي حسن مولى بشكل تام من إصابته بفيروس «كورونا». وقال مولى، الذي كان أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول في ثمانينات القرن الماضي: خرجت من قاعة الحجر الصحي، والآن أنا أتواجد في منزلي وصحتي جيدة، مقدماً شكره الجزيل لكل الجهات الصحية والرياضية والاجتماعية التي ساندته في هذه المحنة الصعبة.

ومن ناحية أخرى، وافقَ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تمديد فترة عمل الإدارة المؤقتة للاتحاد لحين إعداد النظام الأساسي الداخلي وإجراء الانتخابات المقبلة.

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