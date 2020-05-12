شكرا لقرائتكم خبر عن بيساكا ومنساه يتدربان في مدرسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن الملل من التمرينات المنزلية دفع نجوم مانشستر يونايتد إلى البحث عن طرق أخرى لتمضية الوقت، لكنهم اصطدموا ببطاقة حمراء كما حصل مع الظهير آرون وان بيساكا (22 عاماً) والمدافع تيموثي فوسو منساه (22 عاماً) اللذين قررا يوم الاثنين التمرن في حديقة مدرسة سانت أمبروز في شيشير، لكن كادر المدرسة طلب منهما مغادرة المكان لأنهما لا يملكان تصريحاً للتواجد فيه، حيث لم يصرح بتواجد شخصين يعيشان في منزلين مختلفين في مكان واحد في إنجلترا حتى يوم الاثنين (طبقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا) ما يعني أن نجمي اليونايتد خرقا الحجر المنزلي.

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