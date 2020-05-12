القطاعات الدفاعية تدعم أسهم أوروبا.. و«تويوتا» تضغط في اليابان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء عقب مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الفصلية المتفائلة، لكن الحذر ظل ينتاب المستثمرين مع ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إنهاء اقتصادات تضررت بشدة جراء الأزمة لإجراءات العزل العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، مع استمرار قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق في قيادة المكاسب. ويقبل المستثمرون على الشراء في تلك القطاعات في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسهم فودافون 3.9% لتقدم دفعة للمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، بعد أن لبت ثاني أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم التوقعات بزيادة 2.6% في الأرباح الأساسية لعام بالكامل وأبقت على توزيعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وصعد سهم شركة برو سيبين سات.1 ميديا الألمانية للتلفزيون 10.2% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن كشفت كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار المباشر عن استحواذها على حصة 5.2% في الشركة المتعثرة.

تأتي المكاسب في أوروبا عقب عزوف عن المخاطر في ساعات التداول الآسيوية بعد أن أعلنت مدينة ووهان الصينية، حيث نشأت الجائحة، عن أول حالات جديدة منذ رفع إجراءات العزل العام.

وفي آسيا انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.48٪ بينما أغلق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية على انخفاض 0.68٪ عند 1،922.17.

وكانت الأسهم في البر الرئيسي الصيني مختلطة، مع تراجع مؤشر شنجهاي المركب 0.11٪ إلى 2891.56 في حين ارتفع مؤشر شنتشن المركب 0.332٪ إلى حوالي 1.810.73.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي في اليابان الثلاثاء عن أعلى مستوى في شهرين جراء مخاوف من موجات أخرى من الإصابات بفيروس كورونا قوضت التفاؤل الأخير بشأن إعادة فتح اقتصادات.

ونزل سهم شركة تويوتا للسيارات، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، 2% بعد أن حذرت من أن أرباح التشغيل ستنخفض بنحو 80% في السنة المالية الحالية.

وفقد المؤشر نيكاي 0.12 بالمئة إلى 20366.48 نقطة بعد يوم من تسجيل ذروة شهرين. وارتفع المؤشر 18.7% من أقل مستوى بلغه في 19 مارس/ آذار.

وتحسنت ثقة المستثمرين مع تخفيف مزيد من الحكومات إجراءات مكافحة الفيروس ومحاولة إعادة الاقتصاد للعمل من جديد ولكن أنباء زيادة حالات الإصابة في دول بدا أنها احتوت المرض مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا قوض التفاؤل.

ونزل سهم بريدجستون 4% بعد أن أعلنت شركة صناعة الإطارات انخفاض صافي الأرباح 65% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة بها قبل عام وسحبت توقعاتها السنوية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26% إلى 1476.72 نقطة.