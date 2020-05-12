إيران تفتح جميع المساجد ثلاثة أيام فقط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، بأن جميع المساجد في إيران سيُعاد فتحها الثلاثاء، في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي اتخذت لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ونقلت الوكالة عن مدير منظمة التنمية الإسلامية محمد قمي قوله، إن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة، وقال قمي الاثنين، إن المساجد سيُعاد فتحها لثلاثة أيام فقط لإحياء ليال معينة في شهر رمضان ولم يتضح ما إذا كانت ستبقى مفتوحة.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعاً في الإصابات، وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الأحد، أنه جرى عزل منطقة في جنوب غرب إيران لمنع انتشار الفيروس، كما نقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابعة له المنطقة قوله، إن الإقليم شهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن صلاة الجمعة استؤنفت في نحو 180 مدينة وبلدة تنخفض بها نسب الإصابات، وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين، وجاء استئناف صلاة الجمعة، التي لا تزال محظورة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، في أعقاب إعادة فتح 132 مسجداً الاثنين الماضي، في مناطق خالية بشكل دائم من الفيروس.

وقال الرئيس حسن روحاني الأحد، بحسب موقع الرئاسة الإلكتروني الرسمي، إن المدارس ستفتح أبوابها الأسبوع المُقبل، ورفعت إيران بالفعل الحظر عن التنقل بين المدن وسمحت بفتح المراكز التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان على التلفزيون الرسمي، إن عدد الوفيات بكورونا في إيران زاد 45 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6685، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في إيران 109286، وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد دول الشرق الأوسط تضرراً بالفيروس، في تخفيف القيود للحفاظ على حركة الاقتصاد المُتضرر بالفعل من العقوبات الأمريكية.