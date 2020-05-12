مقتل جندي «إسرائيلي» بالحجارة خلال عملية في الضفة الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إسرائيل» الثلاثاء، مقتل جندي برشق حجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال عملية للجيش في المنطقة، وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملاني للجيش، في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله.

وأوضحت متحدثة عسكرية «إسرائيلية» لفرانس برس، أن فلسطينياً رشق الحجر، من دون تفاصيل إضافية، وذكرت مصادر محلية في البلدة أن الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات في البلدة جرت على أثرها مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الثلاثاء، أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات لا تزال قائمة عقب تجديد اقتحام البلدة، وأضافت أن قوات الكيان استقدمت تعزيزات عسكرية وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

ويأتي ذلك عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بني جانتس، قبل أن تقسم الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة اليمين الخميس.