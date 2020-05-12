«الصحة الوطنية» بالصين: الوقت غير مناسب لتخفيف قيود كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الثلاثاء، إن عودة عناقيد محلية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للظهور في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء.

وقال المتحدث باسم اللجنة مي فنج، خلال إفادة إعلامية، إن جهود الوقاية والمكافحة عادت لطبيعتها لكن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات، وسجلت مدينة ووهان، المصدر الرئيسي للتفشي في الصين، الاثنين، أول عنقود لعدوى الفيروس فيها مُنذ رفع العزل العام في المدينة قبل شهر.