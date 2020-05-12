الفيصل : مصير الدوري السعودي بيد وزارة الصحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة في السعودية أن موعد استئناف الدوري السعودي للمحترفين والنشاط الرياضي بشكل عام لم يحدد حتى الآن، مبيناً أن الأمر مرتبط بما تقره وزارة الصحة وبناء على ما يصدر عنها سيكون القرار بالاستئناف أو الإلغاء.

وبيـّن الفيصل عبر مقابلة عن بُعد بثها معهد إعداد القادة أن وزارة الرياضة تتابع الوضع مع رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي للكرة في جوانب عدة أهمها ملف استضافة كأس آسيا 2027 وكذلك الملفات الاستثمارية وأيضاً تسمية رئيس جديد للرابطة.

وبين أن تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين السعودي غير مطروح ( لا توجد جدوى من تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي لأن المخالصات ستحمل ميزانية الأندية أعباء إضافية).

واستبعد الوزير الشاب تشفير الدوري السعودي في الموسم المقبل ولكنه أبان أنه تحت الدراسة.

ولفت الفيصل إلى أن وزارته تقف على المسافة نفسها من جميع الأندية (الجميع سواسية لدينا ، قبل وقت قصير أغلقنا 4 قضايا تخص اتحاد جدة، وسنقف مع الجميع في المستقبل).

وعن تعامل وزارته مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قال: التواصل مستمر في قضايا مادية وغير مادية