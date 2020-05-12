دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وفيات وفيات كورونا في إندونيسيا تتجاوز الألف

جاكرتا (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد تخطى حاجز الألف يوم الثلاثاء بتسجيل 16 وفاة جديدة إلى جانب 484 إصابة.

وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 1007 والإصابات إلى 14749.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن هناك أكثر من 32 ألف حالة إصابة مشتبه بها في البلاد مضيفا أن 119728 شخصا خضعوا للفحص وأن 3063 شخصا تعافوا من المرض.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)