كورونا.. 22 وفاة و5532 إصابة في دول الخليج

عواصم خليجية / الخليج 365

أعلنت دول الخليج، الثلاثاء، تسجيل 22 وفاة و5 آلاف و532 إصابة بـ"كورونا".

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و991 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي 194.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 10 آلاف و277؛ منها 75 وفاة، و3 آلاف و101 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات وألف و911 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي ألفين و520.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 42 ألفا و925؛ منها 264 وفاة، و15 الفا و257 حالة تعاف.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت حالتي وفاة و783 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى شفاء 631.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19 ألفا و661، توفي منهم 203، وتعافى 6 آلاف و12.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و173 إصابة بـ"كورونا"، و30 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفاع بذلك إلى 5 آلاف 330، بينهم 9 وفيات، وألفان و152 حالة شفاء.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و526 إصابة بـ"كورونا"، و179 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 25 ألف و149، بينهم 14 وفاة، و3 آلاف و19 حالة تعاف.

وهذا هو أكبر معدل إصابات يومي في قطر منذ ظهور الفيروس بها.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 148 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه بهذه الأرقام يصل إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و 721، بينها 17 وفاة، وألف و250 حالة تعافٍ.‎

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و284 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 288 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و543 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.