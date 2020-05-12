وزير خارجية بريطانيا يعلن دعم بلاده للحكومة العراقية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، دعمها للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأفاد البيان أن راب قدم التهنئة إلى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.

ونقل البيان عن الوزير البريطاني تأكيده،على "استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف راب أن "بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا".

Advertisements

من جانبه رحب الكاظمي، بـ"تطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة".

ووجه الكاظمي دعوة لوزير الخارجية البريطاني لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها في أقرب فرصة، وفق ما ورد في البيان.

وكان البرلمان العراقي منح الخميس، الثقة لحكومة الكاظمي غير مكتملة الأركان بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وعبرت دول المنطقة وعلى رأسها تركيا وإيران ودول الخليج العربي، وكذلك الدول الأوروبية وأمريكا دعمها للحكومة العراقية الجديدة.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.