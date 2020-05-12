كورونا.. 99 إصابة بالمغرب و11 في لبنان

خالد مجدوب / الخليج 365
أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 99 إصابة بفيروس "كورونا"، فيما رصد لبنان 11 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان، بارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 6 آلاف و380، بعد تسجيل 99 حالة.
وقالت الوزارة إن بين إجمالي الإصابات 188 وفاة، وألفان و930 حالة تعاف.
وفي لبنان، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 11 إصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 870.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 26 وفاة، و234 حالة تعاف.
وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و275 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 287 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و537 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".
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