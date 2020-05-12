كورونا.. 99 إصابة بالمغرب و11 في لبنان

خالد مجدوب / الخليج 365

أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 99 إصابة بفيروس "كورونا"، فيما رصد لبنان 11 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان، بارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 6 آلاف و380، بعد تسجيل 99 حالة.

وقالت الوزارة إن بين إجمالي الإصابات 188 وفاة، وألفان و930 حالة تعاف.

Advertisements

وفي لبنان، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 11 إصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 870.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 26 وفاة، و234 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و275 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 287 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و537 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.