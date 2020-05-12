الجيش الإسرائيلي يعتقل عائلة فلسطينية شمالي الضفة

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عائلة فلسطينية مكونة من 11 شخصا، من بلدة يَعبَد بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل أحد جنوده.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية داهمت بلدة يَعبَد، بعد ساعات من مقتل جندي إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت فجرا، واعتقلت 11 مواطنا من عائلة "عصفور".

ومن بين المعتقلين طفلة وطفل، دون سن الـ 16.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان والقوات المقتحمة للبلدة، بحسب الشهود.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الجندي عميت بن إيغال (21 عاما) من وحدة "غولاني"، التي تعتبر من قوات النخبة في المشاة، قُتل صباح الثلاثاء، "نتيجة إصابته بحجر أُلقي على رأسه".

وأضاف إن الجندي أُصيب "خلال عملية لاعتقال فلسطيني في بلدة يَعبَد" بقضاء جنين، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة، ويعتقل أفرادا منها بدعوى أنهم "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.

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