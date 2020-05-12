روسيا تسجل 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.
وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 107 حالات إلى 2116.
وتعزو روسيا الزيادة اليومية المستمرة في عدد حالات الإصابة إلى إجراء الفحوص على نطاق واسع. وأجرت البلاد ما يربو على 5.8 مليون فحص.
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