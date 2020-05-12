وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

كشفت شركة التصنيع الوطنية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والتقنية لديها؛ لحملة الدبلوم فما فوق.

وقالت إن الوظائف للعمل بالشركة في مدينتي الرياض والجبيل، وذلك وفقًا للمسميات الأتية:

الوظائف:

1-محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.

– خبرة لا تقل عن 12 سنة في خطط البتروكيماويات وعملية إدارة الجودة الشاملة.

2 -أخصائي أنظمة Basis SAP) الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

– شهادات مهنية من (SAP) مثل :Technology Associate ، Administration System أو ما يعادلها

3 -أخصائي أنظمة EBS) الرياض):

– درجة البكالوريوس ويف ّضل درجة الماجستير في تخصص (المالية، علوم الحاسب، نظم

المعلومات الإدارية).

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نظام Modules Finance SAP.

– خبرة في المحاسبة المالية.

– خبرة في المحاسبة الإدارية.

4 -أخصائي ميكانيكي ثاني (الجبيل):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الميكانيكا).

Advertisements

– لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

5 -مشرف ميكانيكي – الورش (الجبيل):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الميكانيكا).

– لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 08/05/2020م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1 -محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل):

اضغط هنا

2 -أخصائي أنظمة Basis SAP) الجبيل):

اضغط هنا

3 -أخصائي أنظمة EBS) الرياض):

اضغط هنا

4 -أخصائي ميكانيكي ثاني (الجبيل):

اضغط هنا

5 -مشرف ميكانيكي – الورش (الجبيل):

اضغط هنا