شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1911 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات وتعافي 2520 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة 18% إناث، و82% ذكور، بينما الأعمار6% أطفال، 92% بالغين ، 2% كبار السن، منها 31% مواطنين و69% جنسيات أخرى.

وأضاف: أن “إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 42925 حالة، بينها 27404 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة”.

حالات الشفاء تتجاوز الإصابات

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وبشأن حالات الشفاء، أفاد “العبد العالي”، بأنه “تم تسجيل 2520 حالة تعافي جديدة من كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 15257 حالة”، ليصبح بذلك حالات التعافي أكبر من الإصابات لأول مرة.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 264 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.

وبيَّن “العبد العالي”، بأن “الفيروس جديد، والرصد العالمي لا يزال حديث، والأبحاث والدراسات مكثفة لرصد كل المستجدات ووضع أفضل التوصيات العلمية العالمية على جميع المستويات”.

سبب الارتفاع في الإصابات

وبشأن ارتفاع الإصابات، أوضح “متحدث الصحة”، أن “ارتفاع نسبهم في الآونة الأخيرة دليل على نشاط مرتبط بالاجتماعات، أو نشاط مخالف لبعض التعليمات”، مؤكدًا أن الأطفال لم نسجل بينهم حالات حرجة أو وفيات.

واستشهد “العبد العالي”، بقصة 4 عائلات اجتمعوا في لقاء رمضاني مما تسبب بانتشار الفيروس بينهم، وحذَّر من خطر التجمعات في نشر كورونا، مؤكدًا أن “الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد”.