شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «الكهرباء» لمشتركي «الفاتورة الثابتة» الملتزمين بالسداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة الكهرباء أنه لا توجد تسوية ختامية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة للملتزمين بالسداد. وأضافت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه في حال الاستمرار في الاشتراك بالفاتورة الثابتة لعام آخر، مع الالتزام بالسداد فإنه سيتم جدولة فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد لـ 12 شهراً مقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بُشرى سارة من «الكهرباء» لمشتركي «الفاتورة الثابتة» الملتزمين بالسداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.