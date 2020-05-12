شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطور نموذجاً لمحاكاة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طورت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نموذجاً لمحاكاة انتشار فيروس كورونا يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لمحاكاة ديناميكية حركة الأفراد داخل المدن، حيث جرى تطويره من قبل خبراء سعوديين في مجالات مختلفة، منها النمذجة الرياضية وعلوم الأوبئة.
ويتيح النموذج القدرة على اختبار الاحترازات والاجراءات التي يمكن تطبيقها مستقبلاً عن طريق محاكاة انتشار المرض، وتوقع الآثار الناتجة عن تلك الإجراءات في مواجهة هذه الجائحة في المستقبل، فيما تعمل المدينة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير هذا النموذج وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع مدن المملكة.
وأثبت النموذج بشكل علمي أن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مدينة الرياض حدت بشكل كبير من عدد الاصابات والوفيات داخل العاصمة، حيث يشكل الاختلاط الاجتماعي أحد أكبر مصادر هذه الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطور نموذجاً لمحاكاة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.