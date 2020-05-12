سلطنة عمان: تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالسلطنة الى 3721 اصابة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان الوزارة انه تم تسجيل 33 اصابة في صفوف المواطنين العمانيين بالاضافة الى تسجيل 115 بين الوافدين.
واوضحت الوزارة في بيانها ان 1250 حالة من اصل 3721 حالة قد تماثلت للشفاء بالاضافة الى استقرار عدد حالات الوفاة عند 17 حالة.
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