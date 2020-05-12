الصين تطلق قمرين صناعيين إلى المدار لمشروع إنترنت الأشياء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت الصين ،اليوم الثلاثاء، قمرين صناعيين إلى المدار لاختبار تكنولوجيا اتصالات إنترنت الأشياء عبر الفضاء.
وذكرت وكالة الانباء الصينية(شينخوا) بانه تم إطلاق القمرين الصناعيين، شينغيون-2 01 و02 بواسطة الصاروخ الحامل من طراز كوايتشو-1 أيه (كيه زد - 1 أيه) في الساعة 9:16 صباحًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين ،ودخلا بنجاح مدارهما المخطط.
وسيجري القمران الصناعيان ،اختبارات على تكنولوجيات تشمل اتصالات إنترنت الأشياء القائمة على الفضاء والاتصالات بالليزر بين الأقمار ومنصة للأقمار الصناعية منخفضة التكلفة،و سينفذان تطبيقات تجريبية لإنترنت الأشياء بشكل مبدئي.
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