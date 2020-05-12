دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين: لم يحن الوقت بعد لتخفيف قيود الصين: لم يحن الوقت بعد لتخفيف قيود كورونا

بكين (رويترز) - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء إن عودة عناقيد محلية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للظهور في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة، خلال إفادة إعلامية إن جهود الوقاية والمكافحة عادت لطبيعتها لكن هذا لا يعني أنه يمكن تخفيف الإجراءات.

وسجلت مدينة ووهان، المصدر الرئيسي للتفشي في الصين، يوم الاثنين أول عنقود لعدوى الفيروس فيها منذ رفع العزل العام في المدينة قبل شهر.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)