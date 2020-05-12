الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على فلسطيني شمال القدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار، على فلسطيني في حاجز قلنديا، شمالي القدس، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 "تم إطلاق النار على شخص، حاول تنفيذ عملية طعن في حاجز قلنديا".
وأضافت إنه "تم تحييد الفلسطيني"، دون توضيح مدى إصابته.
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