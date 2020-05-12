العراق.. 4 محافظات تقرر إعادة فتح مساجدها أمام المصلين

علي جواد / الخليج 365

قررت 4 محافظات عراقية، الثلاثاء، إعادة فتح مساجدها أمام المصلين، عقب نحو شهرين من الإغلاق خشية تفشي فيروس "كورونا".

واتخذت محافظة صلاح الدين (شمال)، الثلاثاء، قرارا بإعادة فتح المساجد عقب قرارات مماثلة في محافظات إقليم كردستان شمالي العراق الثلاث.

وقال بيان لمحافظة صلاح الدين، إن المحافظ عمار جبر، قرر إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار "كورونا".

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والإثنين، أعادت محافظات كردستان شمالي العراق، فتح مساجدها، وهي محافظات أربيل وسليمانية ودهوك.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، قرر ديوانا الوقف الشيعي والسُني، إغلاق جميع المساجد والحسينيات وتعليق جميع الأنشطة الدينية في البلاد لاحتواء الفيروس.

وحتى مساء الإثنين، سجل العراق إجمالا ألفين و818 إصابة، بينها 110 وفاة.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، قررت السلطات العراقية تخفيف إجراءات الحظر الوقائي طوال شهر رمضان في البلاد.

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