كورونا.. وفاتان بالإمارات وواحدة بالبحرين و148 إصابة في عُمان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل وفاتين بـ"كورونا"، ورصدت البحرين وفاة واحدة جراء الفيروس، فيما سجلت سلطنة عمان 148 إصابة.

ففي الإمارات، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت حالتي وفاة و783 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى شفاء 631.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19 ألفا و661، توفي منهم 203، وتعافى 6 آلاف و12.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، تسجيل وفاة و79 إصابة بـ"كورونا".

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف، و236 إصابة بينها 9 وفيات وألفان و152 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 148 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه بهذه الأرقام يصل إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و 721، بينها 17 وفاة، وألف و250 حالة تعافٍ.‎

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و271 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 287 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و535 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.