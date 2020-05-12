اليمن.. قوات حكومية تسيطر على معسكر لـ"الانتقالي" في أبين

محمد السامعي / الخليج 365
سيطرت قوات الحكومة اليمنية، الثلاثاء، على معسكر تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، جنوبي البلاد، وفق مصدر حكومي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش اليمني سيطرت على معسكر "حيدرة السيدر"؛ إثر مواجهات عنيفة مع قوات "الانتقالي" في أبين.
وأوضح أن قوات الجيش اليمني أسرت 15 عنصرا من قوات "الانتقالي"، إضافة إلى قتل وجرح عدد منهم (لم يحدده) خلال المواجهات.
وأضاف أن القوات الحكومية سيطرت أيضًا على 10 أطقم عسكرية (دوريات مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة) وآلية عسكرية تابعة لقوات "الانتقالي".
ولم يعلن المصدر الحكومي عن وقوع قتلى أو جرحى بين صفوف قوات الجيش اليمني جراء المواجهات.
ووفق المصدر ذاته، تواصل قوات الحكومة تقدمها في مناطق سيطرة قوات "الانتقالي" باتجاه زنجبار عاصمة أبين.
وحتى الساعة 10:00 ت.غ، لم يصدر عن "الانتقالي" أية إفادات رسمية بشأن ما ذكره المصدر الحكومي.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي، إن قوات "الانتقالي" أطلقت قذائف "هاون" على مواقع للجيش في منطقتي الكلاسي وشقرة في أبين.
وأضاف مجلي، في تصريح لموقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن "قوات الجيش اضطرت إلى الرد على تلك الاستفزازات، والدخول في مواجهات مع مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي".
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، فرض "الانتقالي"، حالة الطوارئ العامة في عدم ومحافظات الجنوب، ودشن ما سماها "لإدارة ذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.
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