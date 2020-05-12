العراق.. الكاظمي يكلف 5 وزراء بإدارة حقائب حكومته الشاغرة

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، 5 وزراء بإدارة حقائب شاغرة في حكومته بالوكالة لحين تسمية أصلاء لها.

ووفق أوامر وزارية نشرت مضمونها وسائل إعلام محلية، بينها موقع فضائية "السومرية نيوز"، تم تكليف وزير النقل ناصر حمد بمهام وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة، وتكليف وزير الصحة علي عباس بمهام وزارة النفط، وتكليف وزير التعليم نبيل عباس بمهام وزارة العدل.

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وأوضحت الأوامر ذاتها أنه تم تكليف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمهام وزارة الثقافة، ووزير التربية علي حميد بمهام وزارة التجارة، فيما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام وزير الخارجية بالاضافة إلى منصبه.

والأسبوع الماضي، صوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، فيما لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، بيما بقيت حقيبتي النفط والخارجية شاغرتين.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

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