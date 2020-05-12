شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. «أمانة جدة» تتفاعل مع مقطع تزاحم سوق باب مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن وثّق مقطع فيديو يظهر تزاحماً كثيفاً من المتسوقين في أحد الأسواق بباب مكة في جدة.

وقامت “الأمانة” بمعالجة الموقع من خلال رشه وتعقيمه وإزالة البسطات بالاشتراك مع الجهات الأمنية، فيما صادرت بلدية جدة التاريخية 710 كجم خضروات من باعة جائلين بأسواق باب مكة، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق -بدعم أمني- تمكنت من مداهمة المواقع، حيث كان يشكّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ حيث تم تنظيف وتعقيم هذه المواقع.

وكان مواطن قد وثّق مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.

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