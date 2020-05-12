الامارات: حالتا وفاة و783 اصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت الامارات اليوم الثلاثاء عن حالتي وفاة جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالاضافة الى تسجيل 783 اصابة جديدة بهذا الفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي ان عدد الوفيات بلغ 203 حالات في حين بلغ عدد الاصابات 19661 ألف حالة حتى الان.

وكشفت عن شفاء 631 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 6012 الف حالة.

واوضحت ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مؤكدة ان جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وذكرت ان حالتي الوفاة تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.

واعربت عن خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.