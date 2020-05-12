شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هوندا تتكبد خسائر فصلية 275 مليون دولار بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية للسيارات أن صافي خسائرها في الفترة من يناير إلى مارس وصلت إلى 29.5 مليار ين (275 مليون دولار)، في زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.

Advertisements كما سجلت شركة هوندا خسائر تشغيلية بلغت 5.6 مليار ين في الربع نفسه، مقابل أرباح بلغت 4ر42 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت المبيعات بنسبة 14.6% إلى 3.46 تريليون ين. ورفضت هوندا الإفصاح عن توقعاتها بشأن أرباح السنة المالية الحالية حتي 31 مارس 2021 بسبب تداعيات الوباء.

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