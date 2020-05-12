إسبانيا تلزم العائدين إليها بالبقاء في حجر صحي لأسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت الحكومة الإسبانية بوضع كل القادمين من الخارج قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من 15 مايو/ أيار الجاري، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في أمر رسمي نشر الثلاثاء، أنه يتعين على كل الوافدين إلى البلاد البقاء في حجر صحي وعدم الخروج إلا لمحال البقالة وللذهاب إلى المراكز الطبية وفي حالة «الضرورة الملحة»، وتقرر تطبيق الحجر الصحي على كل الوافدين لإسبانيا من 15 إلى 24 مايو/ أيار الجاري، وهو موعد انتهاء حالة الطوارئ.