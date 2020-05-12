استقالة اثنين من مستشاري غوايدو بعد اتهامات بـ«غزو» فنزويلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الاثنين، استقالة اثنين من مستشاريه بعد توجيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اتهامات إليهما بالتورط في محاولة «غزو» فاشلة للبلاد بواسطة مرتزقة.

وأكد بيان صادر عن مكتب غوايدو استقالة الخبير الاستراتيجي خوان خوسيه رندون، والنائب سيرجيو فرغارا من مهامهما الاستشارية، ويحاول غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه رئيساً عام 2018 في انتخابات يُنظر إليها على أنها مزورة.

لكن مادورو يتمتع بدعم القوات المسلحة التي أحبطت محاولة «الغزو» من قبل مجموعة من المرتزقة قبل نحو أسبوع، وتم اعتقال 45 شخصاً لتورطهم المفترض في هذه العملية الفاشلة التي تضمنت إنزال مسلحين يومي 3 و4 مايو/أيار الجاري، على شاطئ ماكوتو، القريب من كاراكاس على الساحل الكاريبي.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، قتل ثمانية أشخاص كانوا يشاركون في المحاولة في اشتباكات مع القوات الفنزويلية، ومن بين المعتقلين جنديان أمريكيان سابقان هما لوك دينمان (34 عاماً) وآيرن بيري (41 عاماً)، وجهت إليهما تهم الإرهاب والتآمر وتجارة الأسلحة الحربية، وسيواجهان السجن 30 عاماً في حال إدانتهما.

وقبل غوايدو استقالة رندون، مستشاره الاستراتيجي العام، والنائب فرغارا «مفوضه الرئاسي» في إدارة الأزمات، وفق البيان، من جانبه اتهم مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدبير عملية الغزو المفترضة، وزعيم المعارضة غوايدو بالتواطؤ معه، وأفاد النائب العام الفنزويلي ويليام صعب الجمعة، أن مذكرتي توقيف صدرتا بحقّ رندون وفرغارا، الفنزويليين المتواجدين في الولايات المتحدة.

وأكد رندون في حوار مع شبكة «سي إن إن» بأنه وقّع عقداً مع شركة «سيلفر كورب يو إس أيه» الأمنية التي يملكها جوردان غودرو، الذي طالب النائب العام أيضاً باعتقاله.

وأقر غودرو، الجندي السابق في العراق وأفغانستان، عبر تسجيل مصور بوجود عملية، مشيراً إلى أن المعارضة الفنزويلية أبرمت عقداً مع شركته، وفي خطاب استقالته، اتهم رندون حكومة مادورو بتحريف العقد، واصفاً الأمر بأنه «تلاعب» يهدف إلى تحويل الانتباه عن الانهيار الاقتصادي للبلاد.

ووصف غوايدو العقد بأنه «مزيف»، معتبراً أن النظام الفنزويلي يبحث عن «أعذار» لاعتقاله، لكن حتى الآن لم يصدر النائب العام أي مذكرة اعتقال بحق غوايدو.