عودة موظفي الحكومة الفلسطينية للعمل في المحافظات الخالية من كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر عودة الموظفين الحكوميين لعملهم الثلاثاء، كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا، موضحاً أن الدوام يشمل محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وطوباس، على أن يبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، وأضافت في بيان صحفي الاثنين، أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، موضحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين استقر عند 547 حالة.

وأشارت إلى أن 348 حالة جديدة وضعت في الحجر المنزلي، وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي، وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مُغلقة.