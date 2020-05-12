رئيس فرنسي سابق يواجه تهمة «الاعتداء» بحق مذيعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان صاحب الـ 94 عاماً، اعتباراً من الاثنين، تحقيقاً في باريس حول اعتداء «جنسي» مفترض، بعد أن اتهمته صحفية ألمانية بلمسها خلال حوار أجرته معه نهاية 2018.

وتقدمت الصحفية في التلفزيون الألماني الرسمي «دبليو دي آر» آن كاثرين شتراكه البالغة من العمر 37 عاماً بشكوى في 10 مارس/آذار الماضي، في حقّ الرئيس الأسبق تتهمه فيها بلمسها ثلاث مرات خلال حوار أجرته معه في مكتبه بباريس.

وأفاد مدّعي عام باريس الاثنين، أنه فتح تحقيقاً بتهمة «الاعتداء الجنسيّ»، بينما رفض محامي ديستان التعليق على الموضوع عندما اتصلت به فرانس برس، من جهتها، قالت شتراكه: أنا سعيدة لقبول النيابة العامة للشكوى الجنائية وقرارها فتح تحقيق، وأضافت: أنا بتصرف القضاء الفرنسي في إطار هذا التحقيق.

وتابعت خلال حديثها مع فرانس برس الخميس: قررت أن أروي قصتي لأنه يجب أن يعرف الناس أن رئيساً فرنسياً سابقاً، ضايق جنسياً صحفية هي أنا، عقب إجراء حوار، مؤكدة بذلك المعلومة التي نشرت قبل يوم في جريدتي لوموند الفرنسية وسودويتشه تسايتونغ الألمانية.

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وجرت الحادثة في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، خلال تسجيل حوار بمناسبة مئوية هيلموت شميت، المستشار الألماني الأسبق، الذي كان ديستان مقرباً منه خلال ولايته الرئاسية (1974-1981).

وشرحت الصحفية تفاصيل ما جرى وقالت: عقب الحوار، طلبت من ديستان التقاط صورة مع زملائي، التقط الصورة معاونه الذي كان في المكان، كنت واقفة إلى يسار فاليري جيسكار ديستان وخلال التقاط الصورة وضع يده على جسدي.

ووفق آن كاثرين شتراكه، تكرّر الأمر مرتين أخريين بعد برهة، عند التقاط صورة أخرى وعندما كان الرئيس الأسبق يُطلعها على صور قديمة جمعته برؤساء آخرين وبعائلته.

وأرسلت شتراكه رسالة أولى عبر محاميها إلى مكتب فاليري جيسكار ديستان في يونيو/حزيران عام 2019، بدعم من تلفزيون «دبليو دي آر» الذي تعمل فيه، وأقرّ الأخير باستلامها، وبعد عام من الحادثة، قررت الصحفية رفع قضية وأعلنت الأمر للرأي العام، وتقول إن ما شجعها للقيام بذلك كان بروز حركة «أنا أيضاً» التي تدعو النساء إلى كشف المضايقات الجنسية التي يتعرضن لها.

وتأمل شتراكه أن تؤدي القضية إلى فتح «نقاش مجتمعيّ» حول المضايقة الجنسية والتشجيع بشكل أكبر على الحديث وتسمية الأشياء بمسمياتها، وقبل كشف الحادثة المفترضة، قال تلفزيون «دبليو دي آر» إنه اتصل بمكتب الرئيس الفرنسي الأسبق مرة أخرى للحصول على توضيحات، لكنه لم يتلق رداً.