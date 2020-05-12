مصرع أربعة جنود في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر أمنية لفرانس برس، بأن أربعة جنود على الأقل من بوركينا فاسو، قتلوا في هجوم شنه إرهابيون الاثنين، في مناطق مضطربة شمال البلاد.

وقال مصدر أمني، إن جهاديين نصبوا كميناً للجنود على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر في محافظة ياغا، ما أسفر عن مقتل أربعة فيما لا يزال أربعة في عداد المفقودين، وأكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مضيفاً أن جهود السلطات تنصب الآن على محاولة العثور على الجنود المفقودين وتعقّب المهاجمين.

وأضاف أن الجماعات المسلحة تنتقل من أحد جانبي الحدود إلى الآخر وتقوم بشن هجمات في بوركينا فاسو والنيجر، وقال المصدران، إن الهجوم وقع في قرية كانكانفوغول.

وتشارك بوركينا فاسو في قوة إقليمية إلى جانب مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد المجاورة لمحاربة تمرد إرهابي متطرف، ومع ذلك لم تتمكن القوات الأمنية في بوركينا فاسو، من وضع حد للعنف على الرغم من المساعدة التي تقدمها فرنسا التي تنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي في المنطقة.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، خلفت الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ما يقرب من 4 آلاف قتيل العام الماضي، وتسببت بنزوح نحو 800 ألف شخص مُنذ عام 2015.