شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف الحجر في روسيا رغم تواصل انتشار «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، ببدء رفع الحجر بشكل حذر ووفق التطورات في كلّ منطقة من البلاد، ما ينهي العطلة الإجبارية السارية مُنذ ستة أسابيع رغم استمرار إحصاء أكثر من 10 آلاف إصابة يومية بكوفيد19.

وباتت روسيا رابع بلد أكثر تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، بتسجيلها أكثر من 220 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منها 11656 الاثنين، مع ذلك، تبقى نسبة الوفيات في روسيا ضعيفة بالمقارنة مع تلك الدول، مع إحصاء 2009 وفاة حتى الآن وفق الأرقام الرسمية التي يشكك فيها البعض.

وأعطى بوتين خلال اجتماع حكومي أعاد التلفزيون بثه، إشارة بدء الرفع التدريجي والحذر للقيود، وتنتهي اعتباراً من الثلاثاء، العطلة المدفوعة الأجر السارية مُنذ نهاية مارس/آذار الماضي، من جهته، سخر أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني في تغريدة من «حكمة «الرئيس الروسي» الذي يلغي التدابير الوطنية، يوم تسجيل عدد قياسي من المرضى، ولا يعني قرار بوتين أنه سيتم إنهاء الحجر في كامل أنحاء روسيا، بسبب اختلاف الأوضاع من منطقة إلى أخرى.

وستبقى موسكو، والسواد الأعظم من سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة في الحجر حتى 31 مايو/أيار الجاري، وهي البؤرة الأساسية للوباء بأكثر من 115 ألف إصابة، ولن يسمح في العاصمة سوى باستئناف عمل ورش البناء والمصانع اعتباراً من الثلاثاء.

ويعود لكل منطقة أن تقرر، بناءً على الآراء العلمية، التدابير التي يجب رفعها وموعد تطبيق ذلك، وقال بوتين: بلدنا كبير، والأوضاع الوبائية فيه مختلفة، لا يمكن أن نتّبع النموذج نفسه في كل الأنحاء.

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وسيبقى حظر الأنشطة العامة الكبرى ومنع خروج من يتجاوز عمرهم 65 عاماً قائمين في كامل البلاد،

وشدّد بوتين على الرفع التدريجي للقيود وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني نتيجة الحجر.

وأمر الرئيس الروسي، بإعادة فتح الشركات و«القطاعات الأساسية» مثل البناء والصناعة والزراعة والاتصالات والطاقة واستخراج المواد الأولية، كما أعلن عن سلسلة مساعدات مالية جديدة للعائلات وخاصة الشركات التي تم منحها إعفاءات ضريبية على أمل كبح الارتفاع المتوقع لنسب البطالة.

ويرى بوتين أن روسيا نجحت في تجنّب نتيجة أسوأ للوباء بفضل التدابير المتخذة في بداية الأزمة، وأبرزها الحجر والعطلة، وأكد أن التجارب في أماكن أخرى من العالم أظهرت أن تجاوز طاقة استيعاب أنظمة الصحة هو السبب الرئيسي لارتفاع نسب الوفيات، متابعاً: لكن أكرر، صرنا مستعدين.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأسرّة المخصّصة لمعالجة المصابين بكوفيد19، في المستشفيات من 29 ألفاً إلى 130 ألفاً منذ مارس/آذار الماضي، مشدداً على أهمية سياسة الفحوص المكثّفة التي اعتبر أنها سمحت بكشف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة بكوفيد19، أو تبدو عليها أعراض خفيفة، ما أتاح الاعتناء سريعاً بالمرضى وعزلهم.

هذه المقاربة التي شملت إجراء 5.6 مليون فحص حتى الآن تفسّـر وفق السلطات، انخفاض نسبة الوفيات في روسيا، ووعد بوتين برفع عدد الاختبارات اليومية من 170 ألف حالياً إلى 300 ألف، ولكن دون انتظار خطاب رئيس الدولة، أعلنت سلطات موسكو الأسبوع الماضي، تمديد الحجر وفرض وضع كمامات واقية في النقل العام والمتاجر، واتبعت سان بطرسبورج، ثانية مدن البلاد، الخطوات نفسها.

بينما أعلنت عدة مناطق تخفيف الحجر اعتباراً من الثلاثاء، عبر السماح خاصة بالتنزه مع الأطفال وإعادة فتح مراكز التجميل.