شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات أسبوعية بين لندن وملبورن عبر أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أفادت شركة الاتحاد للطيران، بأنها ستقوم بتشغيل خدمة جوية أسبوعية من مدينة ملبورن الأسترالية إلى العاصمة البريطانية لندن، مروراً بأبوظبي، بدءاً من 15 مايو /أيار، موضحة في تدوينات على حسابها في تويتر، أنها ستسير رحلات من لندن إلى ملبورن، مروراً بأبوظبي، من 21 مايو/ أيار.

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