16.64 مليار دولار أرباح «أرامكو» الفصلية.. والاستحواذ على «سابك» قبل يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أرامكو السعودية الثلاثاء انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25%، ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الذي قلص فيه فيروس كورونا الطلب.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس آذار من 83.29 مليار قبل عام. وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال.

وقالت شركة النفط العملاقة إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك تراجع هوامش التكرير والكيماويات وخسائر إعادة تقدير المخزونات.

من جانب آخر، قالت أرامكو إن استحواذها المزمع على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.

جاء البيان الصادر عن عملاق النفط الوطني ردا على تقرير لرويترز نُشر الأحد وقال إن أرامكو تتطلع لإعادة هيكلة صفقتها للحصول على حصة مسيطرة في سابك بعد انخفاض قيمة الأخيرة بنسبة 40% عقب انهيار أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا بحسب مصدرين.

وقالت أرامكو في بيان إلى رويترز «جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. سيصدر إعلان في الوقت المناسب».