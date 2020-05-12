ترامب يستبعد إعادة التفاوض على اتفاق تجاري مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإثنين إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري الجزئي الذي قامت ادارته بتوقيعه مع الصين في كانون الثاني/يناير الماضي.

وعندما سئل ترامب عن تقارير تفيد بأن الصين تنظر في إعادة فتح المفاوضات بشأن الاتفاق أجاب «سمعت ذلك أيضا»، مضيفا أن الصينيين «يريدون إعادة فتح النقاشات التجارية للوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة لمصالحهم».

وتابع «لست مهتما بهذا الأمر» ولو «بمقدار ضئيل»، مضيفا «دعونا نرى إن كانوا سيلتزمون بالاتفاق الذي وقعوه».

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي، الذي قاد وفد بلاده خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن، قد أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث أكد توافق الطرفين على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق وافقت إدارة ترامب على إرجاء فرض أي زيادة أخرى على الرسوم الجمركية، في حين تعهدت الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية على مدى عامين بقيمة 200 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه عام 2017.

وانتقد الرئيس الأميركي طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة على بكين.

وتتهم إدارة ترامب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية.

وادعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن فيروس كورونا نشأ في مختبر صيني، مع إقراره بعدم وجود دليل دامغ على ذلك.

وتترقب مؤشرات الأسهم الأمريكية التحرك على جبهة الحرب التجارية، كمحرك رئيسي لاتجاه الأسواق والكثير من أسهم الشركات الأمريكية العاملة في الصين.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى ما وراء زيادات جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد للتركيز على توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي الذي اصيب بالشلل جراء الإغلاقات المرتبطة بالجائحة سيعاد فتحه قريبا.

وأعطت أسهم قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية أكبر دفعة للمؤشرات الثلاثة الرئيسة للأسهم الأمريكية وقادت المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا للصعود لسادس جلسة على التوالي. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 104.29 نقطة، أو 0.43%، إلى 24227.03 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 0.39 نقطة، أو 0.01%، ليغلق عند 2930.19 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 0.78%، ليغلق عند 9192.34 نقطة.

والمؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز500 منخفضان 20% عن أعلى مستوياتهما على الإطلاق التي سجلاها في فبراير شباط، في حين أن المؤشر ناسداك المجمع على بعد 10% من مستوى إغلاقه القياسي.