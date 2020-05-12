شكرا لقرائتكم خبر عن إمارات المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

عجلة العمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد بدأت بالدوران، وملامح الحراك المستقبلي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأكيده على تشكيل أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دار زايد لحماية صحة الناس والاقتصاد والمكتسبات وصولاً إلى حماية حياة كريمة بذل القادة المؤسسون الغالي والنفيس وما أوتوا من قوة وجهد طيلة 50 عاماً مضت لكي ننعم بها.

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ليس من باب الاجتهاد بالقول، أو المبالغة بالوصف، إذا وسمنا المرحلة الحالية التي نعيشها بالمفصلية في تشكيل إمارات المستقبل، نظراً لصعوبة التحديات التي أخذت العالم على حين غرة، ولوت ذراعه بفعل الضربات المتتالية التي سددها فيروس كورونا على وجه مختلف مناحي الحياة بدءاً بالصحية، مروراً بالاجتماعية، وصولاً إلى الاقتصادية، لتتداعى مع توسع دائرة انتشاره حركة التجارة العالمية، ولتتنفس السماء الصعداء، بعد توقف دخان المصانع، الذي أثقل كاهل الطبيعة، وسمم كل شيء.

الجميع يؤكدون أن الحياة بعد «كورونا» لن تكون كما كانت قبلها، ووحدها الدول التي بدأت التخطيط من الآن للعمل على تلافي تداعيات الفيروس المستقبلية على بنيتها المؤسسية، ستكون قادرة على إدارة دفة الحياة المستقبلية، وسباق الاستعداد الذي تنتظر كبرى الدول صافرته، لإطلاق قدرات عملها، اختارت الإمارات العمل قبل بدئه، مؤمنة بقدرتها على النهوض بهمة أبنائها بمختلف القطاعات الحيوية على نحو أسرع من أي دولة في العالم.

وزراء حكومة الإمارات وأمناء المجالس التنفيذية العامون، ومسؤولون في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب خبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي، يجلسون على طاولة واحدة لصياغة منظومة عمل حكومي متطورة، ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق على الأرض، لتغطية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والمجتمعية، والخدمية، الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور، إلى جانب وضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية، والتنموية، بهدف النهوض بدولتنا ووضعها على مسار التنمية المتسارع من جديد.

جميع الاحتمالات بابها مفتوح والتغيير وارد في كل شيء، ولا محرمات في العمل، أو حيثيات ممنوع المساس بها، والمطلوب مستقبلاً كما أكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة منظومة عمل مختلفة وآليات تنفيذ جديدة.. تعتمد الجرأة والحسم والسرعة في اتخاذ القرارات، وعليه على كل قادر أن يدلو بدلوه، وصولاً إلى أفكار جديدة وتجارب غير مسبوقة حتى لو اضطر الأمر بناء منظوماتنا في كافة القطاعات لضمان رفاه مجتمعنا وسعادته واستقراره وتمكينه.

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