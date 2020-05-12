دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس تايلاند تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات جديدة

بانكوك (رويترز) - أبلغت تايلاند يوم الثلاثاء عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ولم تسجل أي وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3017 حالة و56 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير كانون الثاني.

وحالتا الإصابة الجديدتان لشابة عمرها 19 عاما من بانكوك وامرأة عمرها 51 عاما من إقليم ناراثيوات في جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 تاويسين ويسانويوثين إن الحالتين أصيبتا بسبب مخالطة حالات سابقة.

وأضاف تاويسين أن غالبية الإصابات في الأسبوعين الماضيين في جنوب تايلاند من بينها مجموعة في مركز لاحتجاز المهاجرين في إقليم سونجكلا.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير‭ ‬ليليان وجدي)