شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إجراءها أكثر من 32 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 19661 حالة. وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203 حالات، بالإضافة إلى تسجيل شفاء 631 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 6012 حالة.

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